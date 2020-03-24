За умов жорсткого карантину, у половини українців...

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на сегодняшний день в Швеции работают детские сады. начальная и средняя школа, магазины, рестораны, кафе, бары, городской и междугородний транспорт и т.д.
Да хватит этот бред по всему форуму разносить -- про Швецию отдельный топик есть -- там ее и стоит обсуждать. А то начинается потом начинается "а почему никто не знает"...
И еще раз про Швецию: у них пока 62 смерти. Когда будет 620, да еще и в день -- вот тогда и посмотрим что у них открытого останется. Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%