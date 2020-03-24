RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За умов жорсткого карантину,
у половини українців...

За умов жорсткого карантину, у половини українців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:56

  PEGO450 написав:Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.

Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.
_hunter
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:00

  _hunter написав:
  PEGO450 написав:Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.

Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.

а вы конституцию читали?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4562
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21

IT-шники и тут в шоколаде, как работал так и работаю. Сегодня инвойс отправляю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 30.10.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  PEGO450 написав:Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.

Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.

а вы конституцию читали?...

Что за многозначительные намеки? -- сразу статью подходящую привести -- слишком сложно?
_hunter
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:42

  AlifeSoft написав:IT-шники и тут в шоколаде, как работал так и работаю. Сегодня инвойс отправляю.


Ну не у всех, у меня, например, цена рекламы у гугла просела, но терпимо.
Другим по ходу совсем худо.

По комментариям, создалось впечатление что пострадавшая от карантина категория уже списала пенсионеров ради собственного спасения.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 21.10.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:33

  galex_184 написав:То что я говорю, когда лекарство (меры руководства страны ,гробящие экономику!) тяжелее болезни! Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!?
Хм. Ну, давайте посчитаем. Китайский Ухань 12млн населения.
Вот вам статистика:
https://www.rbc.ua/rus/news/uhane-chety ... 54824.html
общее количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань ... на уровне 50 005 ... человек
И это с учётом того, что ввели жесткий карантин и ЛЕЧИЛИ. Только так и смогли остановить. Вот статистические факты как будет если карантин НЕ вводить, а визжать "Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!?".
Кстати, в Китае тоже начиналось с малого, при этом учитываем, что официально подтвержденные диагнозы и фактическое кол-во инфицированных - это не одно и то же (человек который "слёг" мог инфицировать десятки-сотни-тысячи других людей у которых ещё не проявились симптомы).

Теперь почему, собственно, пандемия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8F%D0%BC

Вот интересная табличка по разным странам мира. Как можно видеть - вирус добрался даже до такой экзотики как Джибути и Габон. Обратите внимание на первые страны в табличке, в особенности на количество зараженных / летальных исходов / выздоровевших (процентные отношения) - занятная статистика демонстрирующая качество медицинских систем в разных странах. Факты показывают, что даже Западная Европа - далеко не вся является "Европой" по уровню. В Германии уровень есть, а вот в Италии и Нидерландах - нет. Можно сказать на отлично (на фоне остальных) справился попавший первым под раздачу Китай (соотношение выздоровело к умерло) и карантин там уже сняли.

А как себя поведёт вирус в странах типа Украины где медицина есть только формально?
Grover
 
Повідомлень: 36
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:13

Re: За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Вот читаю и не понаю почему должен произойти спад?
- у каждого есть отпуск 24 календарных дня - в которых человек не работает
- многие предприятия продолжают работать в полную силу, кто-то удаленно
- многие предприятия перешли на торговлю в онлайне
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:40

налогообложение — это грабёж
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 04.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:31

  nik20100 написав:Вот читаю и не понаю почему должен произойти спад?

если вы считаете, что экономика Украины и так находится на дне и падать некуда, то вынужден вас огорчить с "гениальным" руководством Украины мы будем рыть дно... ;)

а один из первых признаков падения - это падение национальной валюты (надеюсь это вы уже заметили)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4562
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реакція на продовження карантину: 23% компаній... 1, 2
R2 » Чет 26 бер, 2020 11:37
11 523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 23:48
nik20100
Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на... 1, 2
R2 » Чет 26 бер, 2020 13:48
11 2061
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 20:29
censerus
За перші 12 днів карантину в Україні кількість пошукачів...
R2 » Вів 24 бер, 2020 16:51
6 505
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 07:42
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83650)
26.03.2020 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.