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Україна може закрити кордони
для будь-яких пасажирських...

Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:13

Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ і профільним віце-прем'єр-міністрам підготувати проект рішення про закриття кордонів України для будь-яких пасажирських перевезень з 27 березня.

Дивися повний текст Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських перевезень.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:13

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