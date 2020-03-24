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Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:13
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ і профільним віце-прем'єр-міністрам підготувати проект рішення про закриття кордонів України для будь-яких пасажирських перевезень з 27 березня.
Дивися повний текст Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських перевезень
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R2
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Додано: Чет 26 бер, 2020 02:57
А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.
Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.
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RomanTik
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:09
RomanTik написав:
А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.
Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.
Так оно так и есть, вроде -- был сюжет: "выходит толпа из поезда -- за вокзалом их встречают патрули -- ознакамливают с предписанием/записывают паспортные данные". Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"
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_hunter
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:23
_hunter написав: RomanTik написав:
А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.
Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.
Так оно так и есть, вроде -- был сюжет: "выходит толпа из поезда -- за вокзалом их встречают патрули -- ознакамливают с предписанием/записывают паспортные данные". Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"
Так можна було елементарно телефони зафіксувати і зобов"язати мобільних операторів повідомляти про переміщення ... У нас же ж телефони дома не залишає практично ніхто ...
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Puente
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:29
Непонятно, зачем до этого запрещали выезд, разрешая при этом въёзд? Как это может помочь в борьбе с эпидемией?
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Амвросий
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:30
Puente написав: _hunter написав: RomanTik написав:
А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.
Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.
Так оно так и есть, вроде -- был сюжет: "выходит толпа из поезда -- за вокзалом их встречают патрули -- ознакамливают с предписанием/записывают паспортные данные". Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"
Так можна було елементарно телефони зафіксувати і зобов"язати мобільних операторів повідомляти про переміщення ... У нас же ж телефони дома не залишає практично ніхто ...
А смысл? -- по вышкам точность -- +- лапоть -- до ближайшей наливайки дойти -- хватит. Более того -- начнут ловить -- народ таки начнет оставлять их дома...
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_hunter
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:46
_hunter написав:
Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"
вот в этом и беда, карантин вроде как и есть, но в моем городе - наливайки работают, народ по улицам ходит, никто ничего не контролирует. Можно ж было хотя-бы сделать вид что приехавших контролируют плюс наказать парочку нарушителей штрафами с освещением этого в СМИ. И приехавшие уже б хотя подумали о соблюдении карантина. Но этого нет!
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RomanTik
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:52
RomanTik написав: _hunter написав:
Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"
вот в этом и беда, карантин вроде как и есть, но в моем городе - наливайки работают, народ по улицам ходит, никто ничего не контролирует. Можно ж было хотя-бы сделать вид что приехавших контролируют плюс наказать парочку нарушителей штрафами с освещением этого в СМИ. И приехавшие уже б хотя подумали о соблюдении карантина. Но этого нет!
Пока повода/причины особой нет -- подет счет хотя бы на сотни -- будут и патрули на улицах.
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_hunter
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28
_hunter, опять будем ждать пока петух жареный в зад клюнет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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RomanTik
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