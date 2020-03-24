RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна може закрити кордони
для будь-яких пасажирських...

Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:13

Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ і профільним віце-прем'єр-міністрам підготувати проект рішення про закриття кордонів України для будь-яких пасажирських перевезень з 27 березня.

Дивися повний текст Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських перевезень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94274
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:57

А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.

Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.
RomanTik
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8310 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:09

  RomanTik написав:А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.

Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.

Так оно так и есть, вроде -- был сюжет: "выходит толпа из поезда -- за вокзалом их встречают патрули -- ознакамливают с предписанием/записывают паспортные данные". Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет" :evil:
_hunter
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:23

  _hunter написав:
  RomanTik написав:А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.

Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.

Так оно так и есть, вроде -- был сюжет: "выходит толпа из поезда -- за вокзалом их встречают патрули -- ознакамливают с предписанием/записывают паспортные данные". Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет" :evil:


Так можна було елементарно телефони зафіксувати і зобов"язати мобільних операторів повідомляти про переміщення ... У нас же ж телефони дома не залишає практично ніхто ...
Puente
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:29

Непонятно, зачем до этого запрещали выезд, разрешая при этом въёзд? Как это может помочь в борьбе с эпидемией?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 26.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:30

  Puente написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:А хотя-бы брать письменное обязательство у приезжающих, провести на карантине дома 14 дней (под угрозой уголовного преследования в случае заражения посторонних лиц), нельзя было? Я уже не говорю о помещении их под карантин в спец-заведениях.

Сейчас же это закрытие границы - как мертвому припарка.

Так оно так и есть, вроде -- был сюжет: "выходит толпа из поезда -- за вокзалом их встречают патрули -- ознакамливают с предписанием/записывают паспортные данные". Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет" :evil:


Так можна було елементарно телефони зафіксувати і зобов"язати мобільних операторів повідомляти про переміщення ... У нас же ж телефони дома не залишає практично ніхто ...

А смысл? -- по вышкам точность -- +- лапоть -- до ближайшей наливайки дойти -- хватит. Более того -- начнут ловить -- народ таки начнет оставлять их дома...
_hunter
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:46

Re: Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських.

  _hunter написав:Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"

вот в этом и беда, карантин вроде как и есть, но в моем городе - наливайки работают, народ по улицам ходит, никто ничего не контролирует. Можно ж было хотя-бы сделать вид что приехавших контролируют плюс наказать парочку нарушителей штрафами с освещением этого в СМИ. И приехавшие уже б хотя подумали о соблюдении карантина. Но этого нет!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8310 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:52

  RomanTik написав:
  _hunter написав:Но тут проблема в том, что на улице сейчас никто случайные проверки не проводит на тему "должен ты дома сидеть или нет"

вот в этом и беда, карантин вроде как и есть, но в моем городе - наливайки работают, народ по улицам ходит, никто ничего не контролирует. Можно ж было хотя-бы сделать вид что приехавших контролируют плюс наказать парочку нарушителей штрафами с освещением этого в СМИ. И приехавшие уже б хотя подумали о соблюдении карантина. Но этого нет!

Пока повода/причины особой нет -- подет счет хотя бы на сотни -- будут и патрули на улицах.
_hunter
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28

_hunter, опять будем ждать пока петух жареный в зад клюнет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8310 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], hno3, MSN [Bot] і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту
R2 » Чет 26 бер, 2020 18:23
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 18:23
all27
Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році -...
R2 » Сер 25 бер, 2020 09:37
2 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 20:35
knoppixx
Роман Романчук: про те, що може допомогти захистити...
R2 » Вів 24 бер, 2020 19:10
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 19:10
beefreechange

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83632)
26.03.2020 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.