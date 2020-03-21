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Rocket Lab скасувала запуски через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 03:47
Пропонуємо до обговорення:
Місія, яку каліфорнійська компанія назвала «Не зупиняй мене зараз", мала стартувати наступного понеділка (30 березня) зі стартового майданчика Rocket Lab в Новій Зеландії.
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