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Китайські мобільні оператори
втратили 15 млн абонентів

Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 05:43

Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів

Пропонуємо до обговорення:
Китайські оператори мобільного зв'язку повідомляють про зниження кількості користувачів.

Дивися повний текст Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 05:43

А нам продолжают рассказывать -" в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек". Ну-ну...
LutsMan
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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