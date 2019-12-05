Китайські оператори мобільного зв'язку повідомляють про зниження кількості користувачів.
Дивися повний текст Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 05:43
Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів
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Дивися повний текст Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів.
Додано: Чет 26 бер, 2020 05:43
А нам продолжают рассказывать -" в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек". Ну-ну...
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