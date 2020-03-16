Наше вчорашнє твердження про те, що до кінця «епохи боротьби з коронавірусом» на українському валютному ринку спокою не буде ні у кого - в черговий раз підтвердилося.
Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти підтягували котирування \"за вуха\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:17
Міжбанк: спекулянти підтягували котирування "за вуха"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти підтягували котирування \"за вуха\".
Додано: Чет 26 бер, 2020 07:17
Спекулянты это те идиоты которые на волне паники , падения промпроизводства, и обнуления спроса на ВСЕ кроме жизненно необходимого покупают валюту за дорого? Может это самые разумные?
|