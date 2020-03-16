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Міжбанк: спекулянти підтягували
котирування "за вуха"

Міжбанк: спекулянти підтягували котирування "за вуха"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:17

Міжбанк: спекулянти підтягували котирування "за вуха"

Пропонуємо до обговорення:
Наше вчорашнє твердження про те, що до кінця «епохи боротьби з коронавірусом» на українському валютному ринку спокою не буде ні у кого - в черговий раз підтвердилося.

Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти підтягували котирування \"за вуха\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 07:17

Спекулянты это те идиоты которые на волне паники , падения промпроизводства, и обнуления спроса на ВСЕ кроме жизненно необходимого покупают валюту за дорого? Может это самые разумные?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:21

straponesa
Ну вот смотрите, 28 распродажа на али, хочется посмотреть сколько денег потратят украинцы. Лично я в ней первый раз с 2013 не буду участвовать. Многие импортёры от падения спроса не будут закупать товар и покупать соответственно валюту. Всё возможно что через неделю всё развернётся.
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