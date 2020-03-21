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У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26
Пропонуємо до обговорення:
У КМДА відзначають, що маски періодично з'являються в аптеках, а виробники поступово нарощують потужності.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26
Куй железо не отходя от кассы ;)
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