У КМДА відзначають, що маски періодично з'являються в аптеках, а виробники поступово нарощують потужності.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26
У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:20
Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
Нужна маска? Шей маску сам. Нужен доктор? Лечи себя сам. Нужен ИВЛ - разработай и сделай ИВЛ сам. Зачем нам тогда такое немощное государство?
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:25
Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
попахивает совком - половина народа на улицах в масках, а в аптеках масок нифига нету
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:31
Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
Ну - насправді такі проблеми зараз у всіх . Оцього одноразового ну не було навіть сумарно так багато - як раптом стало треба . Плюс ще наш бізнес собі трошки заробив ... І ще заробить ...
Ну а бідна держава - само собою - не може справитися з епідемією - тупо не вистачає ніяких ресурсів . Що ж тут такого дивного ?
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:37
Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
Так никто и не удивляется, это наши реалии со дня независимости Наши маски можно купить в разных странах мира, но только не в своей стране. И при этом никто никаких мер не принимает. Кстати спирта тоже нет, и то чего нет стоит в 3 раза дороже чем был. Спасибо Зеленскому что ты у нас есть и Порошенко продуктом которого Зеленский и является с его же слов
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