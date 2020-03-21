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У КМДА розповіли, коли в
столичні аптеки завезуть маски

У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26

У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

Пропонуємо до обговорення:
У КМДА відзначають, що маски періодично з'являються в аптеках, а виробники поступово нарощують потужності.

Дивися повний текст У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26

Куй железо не отходя от кассы ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:20

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

Нужна маска? Шей маску сам. Нужен доктор? Лечи себя сам. Нужен ИВЛ - разработай и сделай ИВЛ сам. Зачем нам тогда такое немощное государство?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:25

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

попахивает совком - половина народа на улицах в масках, а в аптеках масок нифига нету
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:31

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

Ну - насправді такі проблеми зараз у всіх . Оцього одноразового ну не було навіть сумарно так багато - як раптом стало треба . Плюс ще наш бізнес собі трошки заробив ... І ще заробить ...
Ну а бідна держава - само собою - не може справитися з епідемією - тупо не вистачає ніяких ресурсів . Що ж тут такого дивного ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:37

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

  Puente написав:Що ж тут такого дивного ?
Так никто и не удивляется, это наши реалии со дня независимости :) Наши маски можно купить в разных странах мира, но только не в своей стране. И при этом никто никаких мер не принимает. Кстати спирта тоже нет, и то чего нет стоит в 3 раза дороже чем был. Спасибо Зеленскому что ты у нас есть и Порошенко продуктом которого Зеленский и является с его же слов ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:40

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

  Igorten написав:Кстати спирта тоже нет, и то чего нет стоит в 3 раза дороже чем был.


Одесса. Я прошелся с десяток аптек, масок нет, спирта нет, спрашивал так же за настойку боярышника (глоду), где то в пятой аптеке была настойка, купил по 12,85 гр. (что в два раза дешевле спирта), состав настойки 70 % спирт этиловый, настойка не липнет/без сахара, практически без запаха настойки, я им когда домой возвращаюсь протираю тел., кошелек, карточки и ключи, а так же упаковку продуктов если чет купил в магазинах, следы от настойки и разводы не остаются после протирания, советую поспрашивать за настойкой если нет спирта в аптеке :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:45

Спирта в аптеках нет,за то аваков пообещал помочь спиртом Европе и в первую очередь Италии,где имеет свою виллу.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:28

Немедленно создать 20комисий и 5 тысяч проверяющих по5000$зарплатой это они могут а элементарно наладить производство масок медицинский у них ну никак неполучаеться..
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:41

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

Та маски насправді це фігня . Реально навіть зовсім неумійка може собі якось зляпати з марлі чи будь-якої тканини та резинки . От костюми для медичного персоналу , маски для них же - вони ж в зоні офігенно підвищеного ризику . Похворіють анестезіологи - хто буде вентилювати легені ?
А от де весь спирт ? Причому це ж не медичний обов"язково - цілком і технічний піде ...
Puente
 
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