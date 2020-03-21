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У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:14
Puente написав:
А от де весь спирт ? Причому це ж не медичний обов"язково - цілком і технічний піде ..
там же где и маски - продается за границу, причем не обязательно в виде спирта, а вполне возможно и в виде "средства для мытья окон" - чтобы на его вывоз не действовал запрет. "Нет такого преступления на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли" (с).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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RomanTik
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:46
Igorten написав:
Наши маски можно купить в разных странах мира, но только не в своей стране.
Шикарная фраза. Только вот добраться до "разных стран" уже не удастся )
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Gippo
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:15
на первом месте сейчас для зеленой власти -договорится с коллаборантами донбасса , посадить Порошенко, не голосовать за антиколомойский закон, продать рентабельные предприятия и закон о продаже земли, а вы про маски.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:27
всё так не конкретно и обтекаемо, что вероятней всего до конца карантина маски в достаточном количестве и по разумной цене не появятся...
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Тракторист
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