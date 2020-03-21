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У КМДА розповіли, коли в
столичні аптеки завезуть маски

У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:14

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

  Puente написав:А от де весь спирт ? Причому це ж не медичний обов"язково - цілком і технічний піде ..

там же где и маски - продается за границу, причем не обязательно в виде спирта, а вполне возможно и в виде "средства для мытья окон" - чтобы на его вывоз не действовал запрет. "Нет такого преступления на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли" (с).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:46

Re: У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски

  Igorten написав:Наши маски можно купить в разных странах мира, но только не в своей стране.

Шикарная фраза. Только вот добраться до "разных стран" уже не удастся )
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:15

на первом месте сейчас для зеленой власти -договорится с коллаборантами донбасса , посадить Порошенко, не голосовать за антиколомойский закон, продать рентабельные предприятия и закон о продаже земли, а вы про маски.
wwadim701
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:27

всё так не конкретно и обтекаемо, что вероятней всего до конца карантина маски в достаточном количестве и по разумной цене не появятся...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:03

В аптеках немає масок. А воно: Я вважаю, що великого ажіотажу в столиці з масками немає.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:20

  Jango-sk написав:В аптеках немає масок. А воно: Я вважаю, що великого ажіотажу в столиці з масками немає.

Ничего не мешает самостоятельно сшить себе маску, или наладить производство, а не онокать.
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nik20100
 
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