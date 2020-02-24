Інформацію про реєстрацію відповідних законопроєктів 25 березня подано на порталі Верховної Ради.
Дивися повний текст У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про заборону повернення банків ексвласникам.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:51
У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про заборону повернення банків ексвласникам.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:51
а если всё сделано было правильно и был нанесен ущерб государству и вкладчикам, то бывшие собственники должны сесть в тюрьму
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