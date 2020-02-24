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У Раді - вже три альтернативні
законопроєкти про...

У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:51

У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про...

Пропонуємо до обговорення:
Інформацію про реєстрацію відповідних законопроєктів 25 березня подано на порталі Верховної Ради.

Дивися повний текст У Раді - вже три альтернативні законопроєкти про заборону повернення банків ексвласникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:51

а если всё сделано было правильно и был нанесен ущерб государству и вкладчикам, то бывшие собственники должны сесть в тюрьму
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:06

доки через одну бородату скотиняку і одного бездарного блазня ковбаситиме цілу країну?
igorbuda52
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