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Нестор Копитко: інструменти
для організації роботи...

Нестор Копитко: інструменти для організації роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:27

Нестор Копитко: інструменти для організації роботи...

Пропонуємо до обговорення:
Про автоматизацію і систематизацію бізнес-процесів для віддаленої роботи в умовах кризи.

Дивися повний текст Нестор Копитко: інструменти для організації роботи компанії у віддаленому режимі.
R2
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