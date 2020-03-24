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Реакція на продовження
карантину: 23% компаній...

Реакція на продовження карантину: 23% компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:37

Реакція на продовження карантину: 23% компаній...

Пропонуємо до обговорення:
48% компаній через карантин уже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів.

Дивися повний текст Реакція на продовження карантину: 23% компаній зменшуватимуть зарплату (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:37

Как-то у них все оптимистично...У нас на фирме падение доходов 80%. Сокращение персонала на 2/3.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:02

По окончании карантина, с 24апреля, будут работать без отпусков, здоровье важнее
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:05

интересно, а чем фирма занимается?
в целом, все логично, увольнение это конечно плохо, но то что ЗП уменьшат, это логичный шаг, у компаний нет такого запаса кэша, чтобы безболезненно пройти месяц или два с полной остановкой производства или продаж. Если никто не покупает продукт, значит никто в него не инвестирует, а нет инвестиций, нет производства и продаж в том числе.

Если правительство не будет ставить палки в колеса, обороты бизнес может набрать очень быстро, правда реакция органов власти никогда не была стремительной, этим качеством обладало только карательное направление, но не направление развития
asdrud2016
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