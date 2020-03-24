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Реакція на продовження
карантину: 23% компаній...

Реакція на продовження карантину: 23% компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:37

Реакція на продовження карантину: 23% компаній...

Пропонуємо до обговорення:
48% компаній через карантин уже зафіксували від 20 до 50% втрат від доходів.

Дивися повний текст Реакція на продовження карантину: 23% компаній зменшуватимуть зарплату (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:37

Как-то у них все оптимистично...У нас на фирме падение доходов 80%. Сокращение персонала на 2/3.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:02

По окончании карантина, с 24апреля, будут работать без отпусков, здоровье важнее
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:05

интересно, а чем фирма занимается?
в целом, все логично, увольнение это конечно плохо, но то что ЗП уменьшат, это логичный шаг, у компаний нет такого запаса кэша, чтобы безболезненно пройти месяц или два с полной остановкой производства или продаж. Если никто не покупает продукт, значит никто в него не инвестирует, а нет инвестиций, нет производства и продаж в том числе.

Если правительство не будет ставить палки в колеса, обороты бизнес может набрать очень быстро, правда реакция органов власти никогда не была стремительной, этим качеством обладало только карательное направление, но не направление развития
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:12

Зеленым реформаторам пора менять лозунги. С другой стороны, всегда можно обосновать. Как, к примеру, отрицательный рост экономики ... 9% ВВП нового правительства, смогли как никакое другое правительство!
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:47

  asdrud2016 написав:интересно, а чем фирма занимается?
в целом, все логично, увольнение это конечно плохо, но то что ЗП уменьшат, это логичный шаг, у компаний нет такого запаса кэша, чтобы безболезненно пройти месяц или два с полной остановкой производства или продаж. Если никто не покупает продукт, значит никто в него не инвестирует, а нет инвестиций, нет производства и продаж в том числе.

Если правительство не будет ставить палки в колеса, обороты бизнес может набрать очень быстро, правда реакция органов власти никогда не была стремительной, этим качеством обладало только карательное направление, но не направление развития

Если у компании нет ФОТ на месяц-другой - это не компания, а шарашкина контора. Было 5 жирных лет накопить финансовую подушку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:50

  alex77 написав:Как-то у них все оптимистично...У нас на фирме падение доходов 80%. Сокращение персонала на 2/3.

Повезло вам,в Бельгии вообще беда! https://yachtweek.livejournal.com/412111.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:06

  alex77 написав:Как-то у них все оптимистично...У нас на фирме падение доходов 80%. Сокращение персонала на 2/3.

Жесть...Это что фирма на ладан дышала, если за 2 недели такие последствия. Если бизнес в прошлом был доходный то от 3 до 6 месяцев он даже в минус может работать не закрываясь. Восстановить 2/3 персонала потом- гораздо дороже. Все равно как запуститься "с нуля". Если нужна хоть какая-то квалификация людей и навыки.
SMOKE
 
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