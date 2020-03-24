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Реакція на продовження
карантину: 23% компаній...

Реакція на продовження карантину: 23% компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:05

Re: Реакція на продовження карантину: 23% компаній...

  BIGor написав:Было 5 жирных лет накопить финансовую подушку.

Это ЖИРНЫЕ с 14 по 19? )))))))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:48

  Конрад Карлович написав:
  BIGor написав:Было 5 жирных лет накопить финансовую подушку.

Это ЖИРНЫЕ с 14 по 19? )))))))

Были офигенно жирные если компании работали не только на украинском рынке
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