Авіакомпанії в усьому світі зіткнулися з безпрецедентним скороченням пасажиропотоку і, як наслідок, з колосальною кризою ліквідності.
Дивися повний текст Авіакомпанії світу зіткнулися з колосальною кризою ліквідності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:58
Авіакомпанії світу зіткнулися з колосальною кризою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авіакомпанії світу зіткнулися з колосальною кризою ліквідності.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:59
Многие теряют, займутся ремонтом и обновлением аеропортов,самолетов. Когда все закончится, с конца апреля, то наверстают свои сверхприбыли
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot], Тракторист і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|