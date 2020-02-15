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Надзвичайна ситуація "не ставить
хрест" на економіці -...

Надзвичайна ситуація "не ставить хрест" на економіці -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:04

Надзвичайна ситуація "не ставить хрест" на економіці -...

Пропонуємо до обговорення:
Режим надзвичайної ситуації, який запроваджений в Україні до 24 квітня, не порушує конституційні права населення та не руйнує економіку.

Дивися повний текст Надзвичайна ситуація \"не ставить хрест\" на економіці - Шмигаль.
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Она забивает кол....
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А доллар медленно рос...
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