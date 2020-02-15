Режим надзвичайної ситуації, який запроваджений в Україні до 24 квітня, не порушує конституційні права населення та не руйнує економіку.
Дивися повний текст Надзвичайна ситуація \"не ставить хрест\" на економіці - Шмигаль.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:04
Надзвичайна ситуація "не ставить хрест" на економіці -...
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Дивися повний текст Надзвичайна ситуація \"не ставить хрест\" на економіці - Шмигаль.
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