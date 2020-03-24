Давайте подумаємо, який урок ми можемо винести з ситуації з карантином.
Дивися повний текст Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:07
Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:07
А финансирование партий в парламенте из госбюджета не пробовали отменить, там наверное под ..... млрд...... как бы есть чем дыру в ПФ перекрыть и даже еще останется. Если ошибаюсь про ... млрд , поправьте ))
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