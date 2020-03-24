RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яків Воронін: як Україні наповнити
бюджет за часів COVID-19

Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:07

Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Давайте подумаємо, який урок ми можемо винести з ситуації з карантином.

Дивися повний текст Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94259
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:07

А финансирование партий в парламенте из госбюджета не пробовали отменить, там наверное под ..... млрд...... как бы есть чем дыру в ПФ перекрыть и даже еще останется. Если ошибаюсь про ... млрд , поправьте ))
svetoch-10
 
Повідомлень: 305
З нами з: 21.12.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Тракторист і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відповідь Швеції на COVID-19: Школи й підприємства... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 25 бер, 2020 00:05
48 2768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 12:36
Puente
В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...
R2 » Вів 24 бер, 2020 15:10
6 365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 12:17
Son of Sun
В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень...
R2 » Сер 25 бер, 2020 10:26
3 230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 11:38
дынин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.