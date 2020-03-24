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У Раді хочуть вдвічі знизити
орендну плату за житло

У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:49

У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується захистити права орендарів житла на час дії в Україні карантину, який продовжили до 24 квітня.

Дивися повний текст У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:49

После карантина орендодатели будут вышвыривать тех кто прикрывался законом. Об оплате можно договориться без всяких законов и сейчас. Лично я спросил своих, смогут ли они оплачивать аренду. Ответ положительный. Не смогут. Жили бы без оплаты.
p_a_l
 
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