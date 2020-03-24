У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується захистити права орендарів житла на час дії в Україні карантину, який продовжили до 24 квітня.
Дивися повний текст У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:49
У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:49
После карантина орендодатели будут вышвыривать тех кто прикрывался законом. Об оплате можно договориться без всяких законов и сейчас. Лично я спросил своих, смогут ли они оплачивать аренду. Ответ положительный. Не смогут. Жили бы без оплаты.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:24
Ну так может сразу пускай придумают закон и запретят коронавирус, чего уж там мелочиться. А заодно и проголосуют чтоб зарплаты всем по 1 млн грн сделали и тогда вообще проблем в государстве не будет :-)
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