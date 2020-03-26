У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується захистити права орендарів житла на час дії в Україні карантину, який продовжили до 24 квітня.
Дивися повний текст У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:49
У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:49
После карантина орендодатели будут вышвыривать тех кто прикрывался законом. Об оплате можно договориться без всяких законов и сейчас. Лично я спросил своих, смогут ли они оплачивать аренду. Ответ положительный. Не смогут. Жили бы без оплаты.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:24
Ну так может сразу пускай придумают закон и запретят коронавирус, чего уж там мелочиться. А заодно и проголосуют чтоб зарплаты всем по 1 млн грн сделали и тогда вообще проблем в государстве не будет :-)
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:54
Они бы лучше коммунальные платежи уменьшили или вообще отменили их на время карантина! А то привыкли все решать за счет обычных людей.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:45
Пускай и продукты питания, и бензин и коммуналку сделают в 2 раза дешевле !
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21
А кто тогда защитит арендодателей? им что, государство подарило квартиры, сделало ремонт или по льготной цене продали мебель и технику, пусть Дубинский в свою квартиру заселяет по льготной цене, у него по моему около 30-ти квартир в Киеве.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:16
Други мої, після завершення карантину ціна на оренду і так впаде на 30-50%, але більшість квартир просто не зможуть здати, небуде кому.
Вже зараз пройшовся по оголошенням - де було 12-13 вже 6. Так, ще не усі оголошення такі, але трохи почекайте.
Як орендодавець можна носом воротити і чекати свої 12, але якщо за пів року нічого не знайдете, мізк отримає імпульс про небезпеку.
Адекватні орендодавці, аби не втратити, зараз пропонують своїм орендарям сплатити хочаб 10% і комунальні платежі, а вже після завершення карантину повернутись до перемовин, щоб орендар не з'їхав.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:42
Интересно девки пляшут. Кумунизм настал? А если чувак взял деньги в долг на покупку этой квартиры и платит с аренды, и его потом убьют за неуплату долга? А если живет с родителями и сдает, а сейчас планировал самоизолироваться в той квартире, а ему скажут, держи арендаторов бесплатно? Где логика? Может, тогда и в отелях разрешить жить бесплатно?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:15
Почему только квартиры, меня терзает вопрос. Вот у меня мечта идиота - хочу в 5-звездочный отель на время карантина. Отели тоже не смогут выселять?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:59
Закон будет действовать только на тех, кто залючал нормальный договор.
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