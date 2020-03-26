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У Раді хочуть вдвічі знизити
орендну плату за житло

У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:00

  egor6508 написав:Закон будет действовать только на тех, кто залючал нормальный договор.

Что значит нормальный договор?
Машину тоже можно будет брать в аренду и пользоваться сколько угодно? А как с отелями?
Новый дивный мир. Интересно, что будет дальше? Уплотнение, конфискация, криминализация валюты, походы по домам с поиском золота и долларов, расстрелы?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:11

  vitoauto написав:А кто тогда защитит арендодателей? им что, государство подарило квартиры, сделало ремонт или по льготной цене продали мебель и технику, пусть Дубинский в свою квартиру заселяет по льготной цене, у него по моему около 30-ти квартир в Киеве.

Похоже, что он все продал.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:00

Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:16

  hxbbgaf написав:Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?

Как минимум Вы заплатите за первый и последний месяц.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:44

  ssnet написав:
  hxbbgaf написав:Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?

Как минимум Вы заплатите за первый и последний месяц.

Так можно ж на сутки снять.
Что интересно, аптеки продолжают мародерить, продают маски по 100 гривен и все лекарства сделали вдвое дороже. За отопление втрое переплачиваем. Водоканал даже поверку счетчиков не согласен отсрочить! И платить за эту поверку надо 700 гривен! При том, что она теперь будет в тарифах. Двойная оплата! Но не имеющие средств к существованию бабушки, которые сдают гостинку за 5 тыщ гривен, должны поделиться своим правом сосбтвенности на заработанную потом и кровью квартиру, малый бизнес надо весь уничтожить, закрыть метро и при этом завозить кучу самолетов с зараженных стран без карантина, и деньги МВФ нам не нужны, беня важнее. Рукалицо.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:01

Re: У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло

Повністю підтримую дії і натхнення депутата Олександра Дубинського. Потрібно відвертати увагу від реального життя Держави, і перекладати усі витрати і міжконфліктні ситуації на пересічних.
А також настав час для Закону "Про обмін (для початку) валютних депозитів пересічних на облігації Державної позики", а визначення терміну погашення прийняти в подальших законах.
awant
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