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У Раді хочуть вдвічі знизити
орендну плату за житло

У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:00

  egor6508 написав:Закон будет действовать только на тех, кто залючал нормальный договор.

Что значит нормальный договор?
Машину тоже можно будет брать в аренду и пользоваться сколько угодно? А как с отелями?
Новый дивный мир. Интересно, что будет дальше? Уплотнение, конфискация, криминализация валюты, походы по домам с поиском золота и долларов, расстрелы?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:11

  vitoauto написав:А кто тогда защитит арендодателей? им что, государство подарило квартиры, сделало ремонт или по льготной цене продали мебель и технику, пусть Дубинский в свою квартиру заселяет по льготной цене, у него по моему около 30-ти квартир в Киеве.

Похоже, что он все продал.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:00

Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:16

  hxbbgaf написав:Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?

Как минимум Вы заплатите за первый и последний месяц.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:01

Re: У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло

Повністю підтримую дії і натхнення Депутата Олександра Дубинського. Потрібно відвертати увагу від реального життя Держави, і перекладати усі витрати і міжконфліктні ситуації на пересічних.
Зараз найсприятливіший момент для введення Закону "Про примусовий обмін (для початку) валютних депозитів пересічних на облігації Державної позики", а визначення терміну погашення пообіцяти прийняти в подальших законах.
awant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:45

А как быть пенсионерам, для которых это основной источник дохода?
prodazhatovarov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:02

  Неравнодушный написав:Они бы лучше коммунальные платежи уменьшили или вообще отменили их на время карантина! А то привыкли все решать за счет обычных людей.

А коммунальные платежи это не зарплата таких же простых людей предоставляющих коммунальные услуги? Давайте уже тогда закон чтоб все девки были молодые, трама зеоеная, а колбаса в магазинах по 2.20 :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Неравнодушный написав:Они бы лучше коммунальные платежи уменьшили или вообще отменили их на время карантина! А то привыкли все решать за счет обычных людей.

А коммунальные платежи это не зарплата таких же простых людей предоставляющих коммунальные услуги? Давайте уже тогда закон чтоб все девки были молодые, трама зеоеная, а колбаса в магазинах по 2.20 :mrgreen:

Вы с какой планеты? Может, премии коболева для американской мамы, но зарплата вряд ли. Газ подешевел втрое, а за отопление счета приходят как год назад. Это обыкновенный грабеж!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:47

Re: У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло

  hxbbgaf написав:Вы с какой планеты?

Я з Землі, а ти?
  hxbbgaf написав:о зарплата вряд ли

А звідки береться зарплата робітників комуналки? Не з тумбочки ж.
  hxbbgaf написав:Газ подешевел втрое, а за отопление счета приходят как год назад. Это обыкновенный грабеж!

Цена аренди квартир це взагалі чистий прибуток без будь яких витрат. З таким соціалізмом як в тебе аредадавців потрібно раскулачивать в першу чергу, а житло відбирати в пользу "простых людей".
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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