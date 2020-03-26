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У Раді хочуть вдвічі знизити орендну плату за житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:00
egor6508 написав:
Закон будет действовать только на тех, кто залючал нормальный договор.
Что значит нормальный договор?
Машину тоже можно будет брать в аренду и пользоваться сколько угодно? А как с отелями?
Новый дивный мир. Интересно, что будет дальше? Уплотнение, конфискация, криминализация валюты, походы по домам с поиском золота и долларов, расстрелы?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:11
vitoauto написав:
А кто тогда защитит арендодателей? им что, государство подарило квартиры, сделало ремонт или по льготной цене продали мебель и технику, пусть Дубинский в свою квартиру заселяет по льготной цене, у него по моему около 30-ти квартир в Киеве.
Похоже, что он все продал.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:00
Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:16
hxbbgaf написав:
Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?
Как минимум Вы заплатите за первый и последний месяц.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:01
Повністю підтримую дії і натхнення Депутата Олександра Дубинського. Потрібно відвертати увагу від реального життя Держави, і перекладати усі витрати і міжконфліктні ситуації на пересічних.
Зараз найсприятливіший момент для введення Закону "Про примусовий обмін (для початку) валютних депозитів пересічних на облігації Державної позики", а визначення терміну погашення пообіцяти прийняти в подальших законах.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:45
А как быть пенсионерам, для которых это основной источник дохода?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:02
Неравнодушный написав:
Они бы лучше коммунальные платежи уменьшили или вообще отменили их на время карантина! А то привыкли все решать за счет обычных людей.
А коммунальные платежи это не зарплата таких же простых людей предоставляющих коммунальные услуги? Давайте уже тогда закон чтоб все девки были молодые, трама зеоеная, а колбаса в магазинах по 2.20
Mind the gap.
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- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:41
vitaliy_berdinskikh написав: Неравнодушный написав:
Они бы лучше коммунальные платежи уменьшили или вообще отменили их на время карантина! А то привыкли все решать за счет обычных людей.
А коммунальные платежи это не зарплата таких же простых людей предоставляющих коммунальные услуги? Давайте уже тогда закон чтоб все девки были молодые, трама зеоеная, а колбаса в магазинах по 2.20
Коммунальные платежи - это зарплата и преми коболева и его мамы. Газ втрое подешевел, а за отопление приходят те же цифры, что год назад, еще и при рекордно теплой погоде, а в прошлом году был мороз, и к счетчику никого не подпускают.
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