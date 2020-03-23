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Літак-гігант "Мрія" вперше
полетів після модернізації

Літак-гігант "Мрія" вперше полетів після модернізації
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:01

Літак-гігант "Мрія" вперше полетів після модернізації

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший в світі багатофункціональний транспортний літак Ан-225 "Мрія" почав випробування після модернізації.

Дивися повний текст Літак-гігант \"Мрія\" вперше полетів після модернізації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:02

Большая летающая Таврия. Сколько можно уже писать о самолете с прошлого века. Их 2 шт. построили и ни один не продали. На А380 посмотрите, таким должен быть самолет и бизнес по их производству. Смех и стыд.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:33

:) Как можно сравнивать рамповый транспортный самолет Мрія грузоподъемностью 250 т. с пассажирским самолетом A380. АН-225 - уникальный транспортник наряду с Русланом. Единственный в мире способен перевозить специфические крупногабаритные тяжелые грузы на большие расстояния. Это недосягаемо для любых других транспортных самолей и карго перевозчиков. Этот самоль не для массовых продаж, как к примеру АН-124, C-5 Galaxy.
rvigovsky
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:57

eduard_k Щоб не демонструвати своє невігластво, погугліть які замовлення виконує Мрія і про сам літак почитайте.
equinox
 
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