Літак-гігант "Мрія" вперше полетів після модернізації
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rvigovsky написав:Stratolaunch 351 - не является широкофюзеляжным транспортным самолетом, способным перевозить грузы, как было сказано ранее. Это стартовая платформа для запуска ЛА с борта. Кроме того программа экспериментальная и с туманными перспективами. Ан-225 принципиально отличается от этого ЛА. Ранее Ан-225, как известно, использовался как площадка для бурана также. Однако здесь обсуждаются способности по транспортировке крупногабаритных грузов до 250 тонн. И эти способности Мрії уникальны по сей день и востребованы рынком спец карго. Эти перевозки - по сути сложные и дорогие транспортные проекты доступные к выполнению только для Авиалиний Антонова. И это востребовано на этом специфическом рынке.
Stratolaunch как я уже писал -- приводился только в качестве "самого большого самолета в мире". И как я уже писал -- _все_ потребности в _мире_ по перевозке спец карго покрыты _одним_ самолетом с громадным запасом. Как только потребность начтес расти -- сделают какой-нить Cargocarry 352 -- как показывает опыт Stratolaunch-а -- никакого rocket science там давно уже нет.
При росте потребностей есть большая вероятность достройки второго Ан-225. 70% готовности, конструкция проверена временем, большой опыт эксплуатации, многое будет усовершенствовано. Стоит это недешево, однако и не так безумно дорого как создание нового проекта с нуля кем-либо. Сейчас на модернизированном Ан-225 испытывается новая система управления силовыми установками. Это очень хорошо. - Кстати, сейчас украинские Русланы непрерывно обеспечивают переброску в Европу медицинских грузов для борьбы с ковид-19.