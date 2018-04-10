|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 кві, 2020 14:29
p_a_l,
дешевле чем проектирование и создание планера, силового набора фюзеляжа, центроплана, оперения, двигателей и т.д
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:22
металлолом "Мрия" уже не спасут даже новые двигатели.
ЗАЗ с новым мотором останется все же ржавым корытом
|