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Літак-гігант "Мрія" вперше
полетів після модернізації

Літак-гігант "Мрія" вперше полетів після модернізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:07

Интересно сколько нужно денег чтобы его только перекрасить?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 14:29

p_a_l,
дешевле чем проектирование и создание планера, силового набора фюзеляжа, центроплана, оперения, двигателей и т.д
rvigovsky
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:22

металлолом "Мрия" уже не спасут даже новые двигатели.
ЗАЗ с новым мотором останется все же ржавым корытом
blueiceua
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