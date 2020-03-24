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Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48
Пропонуємо до обговорення:
За останній тиждень карантину жодного «тотального падіння» цін на б/у автомобілі не спостерігається.
Дивися повний текст Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на б/у авто (інфографіка)
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48
И куда же решили ехать? На работу, отдых, за границу?
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