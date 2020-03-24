За останній тиждень карантину жодного «тотального падіння» цін на б/у автомобілі не спостерігається.
Дивися повний текст Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на б/у авто (інфографіка).
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48
Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на б/у авто (інфографіка).
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:42
Ни кто ни куда не едет, просто понимая что гривне очередной ППЦ - сбрасывают. У кого сбережения в баксах - ждут дискон, распродажи.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24
А що, появилася можливість юридичного переоформлення? Я, здається, відстав від швидкої зміни подій )
Через місяць після відновлення можливості переоформлення ціна впаде прибл. на 30%, а через два на 40%
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:43
Re: Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на
19680910vii, інформація на Авторіа (де виганюють бажану суму) не має відношення до реальних цін купівлі-продажу (на сьогодні переоформити авто не можливо, ні в нотаріуса, ні в МРЕО, - закриті!). Відповідно нема і можливості прослідкувати тенденцію цін.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21
Щоденно в Україну з Європи ввозилось біля 1000 авто. На даний момент все стоїть,свіжі авто не заїжджають. Тотального падвння цін на б.у. авто не чекайте
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