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Авторинок під час карантину:
що відбувається з цінами на...

Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48

Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...

Пропонуємо до обговорення:
За останній тиждень карантину жодного «тотального падіння» цін на б/у автомобілі не спостерігається.

Дивися повний текст Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на б/у авто (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48

И куда же решили ехать? На работу, отдых, за границу?
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:42

Ни кто ни куда не едет, просто понимая что гривне очередной ППЦ - сбрасывают. У кого сбережения в баксах - ждут дискон, распродажи.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47

Да кому они нужны ,цена упадет на половину
dddyyy1974
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24

А що, появилася можливість юридичного переоформлення? Я, здається, відстав від швидкої зміни подій )
Через місяць після відновлення можливості переоформлення ціна впаде прибл. на 30%, а через два на 40%
awant
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:01

А давно ли автор заглядывал в авториа хотя бы.
19680910vii
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:43

Re: Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на

19680910vii, інформація на Авторіа (де виганюють бажану суму) не має відношення до реальних цін купівлі-продажу (на сьогодні переоформити авто не можливо, ні в нотаріуса, ні в МРЕО, - закриті!). Відповідно нема і можливості прослідкувати тенденцію цін.
awant
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21

Щоденно в Україну з Європи ввозилось біля 1000 авто. На даний момент все стоїть,свіжі авто не заїжджають. Тотального падвння цін на б.у. авто не чекайте
big-pasichnyk
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:50

Re: Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на

Той хто не встиг продати до закриття МРЕО, продаватиме набагато дешевше, бо попит впаде прямопропорційно тому як на сьогодні росте корововірус (знову згадалася опезежоповка госпожа Коровская )) )
awant
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