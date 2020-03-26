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Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:02
Это тоже самое, что с недвигой в 2008 году, пару лет ждали взлёта цен и сидели как собаки на сене. Цены не падают, потому что взяли высоко, а теперь с этим металлаломом застряли
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sonyzrs
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:29
классика, девятки, гнилье подорожали на 30%-50%, таврии-славуты и ланосы вообще неадекватные цены, даже волги пытаются втулить от 1500$.
Карантин теперь надолго и чтобы поехать в село картошку посадить необходим хоть-какой-то транспорт
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censerus
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:40
Да о чем вы говорите!? Хотел купить Рено Меган 2. Его цена была 5100$ Сейчас 6100$! Цены стали выше!
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buba95109
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:42
Хоть раз упало вдвое или на 20%?
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becksdp
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:25
Почекаємо пару місяців, а тоді будемо говорити чи падають ціни чи ні)))) Коли економіка буде в повній дупі, народу буде не до металолому і гонщикам прийдеться скидати ціну...так що час покаже.
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kuznyak
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:09
censerus написав:
Карантин теперь надолго и чтобы поехать в село картошку посадить необходим хоть-какой-то транспорт
Умно купить машину что-бы картошку посадить на время карантина. А может на эти деньги картошки купить и сидеть дома.
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Попаданец
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:22
Попаданец написав:
А может на эти деньги картошки купить и сидеть дома.
если у тебя ребенок/дети в селе и нужно хоть как-то периодически его навещать/снабжать, то без тачки никак.
притом думаю, что дешевые подорожают ибо пох на чем ж*** возить, а дорогие подешевеют ибо кризис
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sequence
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