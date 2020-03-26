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Авторинок під час карантину:
що відбувається з цінами на...

Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:02

Это тоже самое, что с недвигой в 2008 году, пару лет ждали взлёта цен и сидели как собаки на сене. Цены не падают, потому что взяли высоко, а теперь с этим металлаломом застряли
sonyzrs
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:29

классика, девятки, гнилье подорожали на 30%-50%, таврии-славуты и ланосы вообще неадекватные цены, даже волги пытаются втулить от 1500$.
Карантин теперь надолго и чтобы поехать в село картошку посадить необходим хоть-какой-то транспорт
censerus
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:40

Да о чем вы говорите!? Хотел купить Рено Меган 2. Его цена была 5100$ Сейчас 6100$! Цены стали выше!
buba95109
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:42

Хоть раз упало вдвое или на 20%?
becksdp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:25

Почекаємо пару місяців, а тоді будемо говорити чи падають ціни чи ні)))) Коли економіка буде в повній дупі, народу буде не до металолому і гонщикам прийдеться скидати ціну...так що час покаже.
kuznyak
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:09

  censerus написав:Карантин теперь надолго и чтобы поехать в село картошку посадить необходим хоть-какой-то транспорт

Умно купить машину что-бы картошку посадить на время карантина. А может на эти деньги картошки купить и сидеть дома.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:22

  Попаданец написав:А может на эти деньги картошки купить и сидеть дома.

если у тебя ребенок/дети в селе и нужно хоть как-то периодически его навещать/снабжать, то без тачки никак.
притом думаю, что дешевые подорожают ибо пох на чем ж*** возить, а дорогие подешевеют ибо кризис
sequence
 
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