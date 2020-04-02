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Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 07:25
Ціни упали на авто . Про ланоси не знаю . Но БМВ МЕРС ФОЛЬЦ І.Т.Д. то упали не подецки. Щас бмв е60 3.0д. 5 год за 6000- 6500$ можна купить легко. Коли такі ціни були???
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lupan855
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Додано: Сер 13 тра, 2020 09:36
Вы ошибаетесь. В Европе машины подешевели существенно. Наоборот тот кто гоняет будет избавляться от уже растаможеные авто чтобы выгодно купить.
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gervalovsergei
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