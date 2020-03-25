Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Мінціфра зробить додаток, який попереджатиме про можливий контакт з хворим.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:58
Мінціфра зробить додаток, який попереджатиме про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінціфра зробить додаток, який попереджатиме про можливий контакт з хворим.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:58
Следить не будут))) как дети малые...
А что тогда будут делать? Смотреть какие qr коды отсканировал? Что за бред?
Это новости с планерки? Или бизнес план из 1 и последнего пункта, а в середину придумайте сами но следить не будем..?
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