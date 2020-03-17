У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
nik20100 написав:- при появлении в продаже синей карточки продолжали пополнять метрокарты.
Можно уточнить ? А пассажири дома на коленке самостоятельно "продолжали пополнять метрокарты" или, все таки, законным способом в кассе метрополитена пополняли зеленые карточки на N-ное количество поездок, зная, что впереди ещё пара месяцев их работы и они смогут воспользоваться этими поездками ? Я понимаю, что с точки зрения Закона, введение Карантина - это чистой воды форс-мажор, только с точки зрения того же Закона - "если условия договора не могут быть исполнены в указанный период по независящим от сторон договора обстоятельствам (как раз это и называется Форс-мажор), то выполнение договора останавливается на период действия таких обстоятельств и продолжается после их окончания." Покупка билета, проездного и т.д. - это есть договор на предоставление услуги перевозки пассажира. По-этому тот умник, который делает такие тупые заявы, пусть сначала посоветуется с юристами, а потом делает заявления. PS: я понимаю, что клоун и профан у власти, но это не повод остальным так себя вести, нужно включать мозги, хоть иногда - это полезно.
У вас взагалі-то якісь збочені погляди на життя ... Ну от наприклад я не користуюся смартфоном - тільки кнопочним телефоном ( і то змусили - бо вже майже неможливо нічого зробити без телефонної прив"язки ) , не бажаю користуватися банківською картою ( хоч наприклад і є - але тільки щоб отримати кеш ) - і тим більше не потрібні мені якісь електронні квитки - бо практично транспортом не користуюся . Ну і як тоді ? Не може бути система оплати настільки обмежена в варіантах - гроші вони бувають різні - і людина повинна мати можливіть зробити так , як їй зручно ...
zenafedoseenko написав:Мда, дожили, никуда не пойдешь ,не поедешь, короче всё делаем онлайн бесплатно в изоляции от всех.индивидуальность прежде всего,т.е.от всех шарахатся и держать дистанцию как можно дальше друг от друга.А если честно говоря общаться с людьми лучше,чем сидеть в одиночку и смотреть на потолок или разговаривать сам с собой, так и с ума можно сойти , если не будешь никуда ходить, гулять,на работу ездить как положено.неделя ещё ладно, можно потерпеть, а месяц?А вы как думаете, месяц сидеть в изоляции и ни с кем не общаться, если ты живёшь один и нет никого?И больной ?
zenafedoseenko написав:Мда, дожили, никуда не пойдешь ,не поедешь, короче всё делаем онлайн бесплатно в изоляции от всех.индивидуальность прежде всего,т.е.от всех шарахатся и держать дистанцию как можно дальше друг от друга.А если честно говоря общаться с людьми лучше,чем сидеть в одиночку и смотреть на потолок или разговаривать сам с собой, так и с ума можно сойти , если не будешь никуда ходить, гулять,на работу ездить как положено.неделя ещё ладно, можно потерпеть, а месяц?А вы как думаете, месяц сидеть в изоляции и ни с кем не общаться, если ты живёшь один и нет никого?И больной ?
На форуме можно общаться
На форумах свободно не пообщаешься. Сплошная цензура. Кстати запрещенная законодательски. Для себя провериде статистику. Сколько было коментов лет 5 назад и сколько сейчас. Неплохо так наобщались некоторые.