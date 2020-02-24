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"Укрнафта" виграла у Кабміна
судовий спір щодо...

"Укрнафта" виграла у Кабміна судовий спір щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:51

"Укрнафта" виграла у Кабміна судовий спір щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, 50%+1 акція “Укрнафти” належить “Нафтогазу”, ще 42% - структурам Ігоря Коломойського та його партнерів.

Дивися повний текст \"Укрнафта\" виграла у Кабміна судовий спір щодо дивідендів за 2018 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:52

Гос.предприятие судится с высшим органом исполнительной власти, все руководство сменить, назначить на укрнафте аудит, по результатам кого то посадить, и вообще реорганизовать укрнафту, есть отделение в нафтогазе,
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:09

Re:

Это просто венец всего.....
Я не хочу оценивать, что было в Укрнафте со структурой прибыли и её распределением до "кризиса" и "вируса", но в нынешних условиях ...... ну что тут скажешь..... только точки.... из приличного в голове только предлоги "в" и "на"....
svetoch-10
 
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