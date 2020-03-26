Нагадаємо, 50%+1 акція “Укрнафти” належить “Нафтогазу”, ще 42% - структурам Ігоря Коломойського та його партнерів.
Дивися повний текст \"Укрнафта\" виграла у Кабміна судовий спір щодо дивідендів за 2018 рік.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:51
"Укрнафта" виграла у Кабміна судовий спір щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрнафта\" виграла у Кабміна судовий спір щодо дивідендів за 2018 рік.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:52
Гос.предприятие судится с высшим органом исполнительной власти, все руководство сменить, назначить на укрнафте аудит, по результатам кого то посадить, и вообще реорганизовать укрнафту, есть отделение в нафтогазе,
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:09
Re:
Это просто венец всего.....
Я не хочу оценивать, что было в Укрнафте со структурой прибыли и её распределением до "кризиса" и "вируса", но в нынешних условиях ...... ну что тут скажешь..... только точки.... из приличного в голове только предлоги "в" и "на"....
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:55
керівництво УНАФ не бажає робити аудит :( бєню ніяк не прищучать за виведення коштів :(
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