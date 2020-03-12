Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю.
Дивися повний текст В \"Дії\" сумніваються, чи варто запускати нові е-документи на карантині.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:35
В "Дії" сумніваються, чи варто запускати нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Дії\" сумніваються, чи варто запускати нові е-документи на карантині.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:35
Конечно нужен пафос !
Написали приложение за госсредства освоили кэш, так сказать трансформировали.
А в ответ никаких восторженных вздохов..
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