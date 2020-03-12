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В "Дії" сумніваються, чи
варто запускати нові...

В "Дії" сумніваються, чи варто запускати нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:35

В "Дії" сумніваються, чи варто запускати нові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю.

Дивися повний текст В \"Дії\" сумніваються, чи варто запускати нові е-документи на карантині.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:35

Конечно нужен пафос !
Написали приложение за госсредства освоили кэш, так сказать трансформировали.
А в ответ никаких восторженных вздохов..
straponesa
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