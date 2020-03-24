ПриватБанк запровадив “кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців.
Дивися повний текст ПриватБанк запровадив “кредитні канікули” підприємцям та малому бізнесу.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47
ПриватБанк запровадив “кредитні канікули” підприємцям та...
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Дивися повний текст ПриватБанк запровадив “кредитні канікули” підприємцям та малому бізнесу.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47
Это не правдивая информация! Сегодня 26 марта операторы банка ФОПам отвечают так: «Програма кредитних канікул ще не запущена по кредитам. Це буде найближчим часом. Інформації про централізоване повернення стягнутих коштів ще не має. Треба очікувати».
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