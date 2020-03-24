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ПриватБанк запровадив “кредитні
канікули” підприємцям та...

ПриватБанк запровадив “кредитні канікули” підприємцям та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47

ПриватБанк запровадив “кредитні канікули” підприємцям та...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запровадив “кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців.

Дивися повний текст ПриватБанк запровадив “кредитні канікули” підприємцям та малому бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47

Это не правдивая информация! Сегодня 26 марта операторы банка ФОПам отвечают так: «Програма кредитних канікул ще не запущена по кредитам. Це буде найближчим часом. Інформації про централізоване повернення стягнутих коштів ще не має. Треба очікувати».
shimolyuk
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