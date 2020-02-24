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У МФО зросте кількість
відмов у видачі позик

У МФО зросте кількість відмов у видачі позик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24

У МФО зросте кількість відмов у видачі позик

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з карантинними заходами та зупинкою багатьох бізнесів складнощів з виплатою за швидкими позиками ніяк не минути.

Дивися повний текст У МФО зросте кількість відмов у видачі позик.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24

"Крепитесь, идите торговать телом.."
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straponesa
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