У зв'язку з карантинними заходами та зупинкою багатьох бізнесів складнощів з виплатою за швидкими позиками ніяк не минути.
Дивися повний текст У МФО зросте кількість відмов у видачі позик.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24
У МФО зросте кількість відмов у видачі позик
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МФО зросте кількість відмов у видачі позик.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24
"Крепитесь, идите торговать телом.."
Краткий перевод того, что сказал Холод.
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