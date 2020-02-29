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У МФО зросте кількість
відмов у видачі позик

У МФО зросте кількість відмов у видачі позик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24

У МФО зросте кількість відмов у видачі позик

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з карантинними заходами та зупинкою багатьох бізнесів складнощів з виплатою за швидкими позиками ніяк не минути.

Дивися повний текст У МФО зросте кількість відмов у видачі позик.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:49

МФО, мне вам долги отдавать нечем.
Все притензии к властям!
alavrentev363
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:26

Краще б ви взагалі вже не відкривалися!
Бо ви берете з людей останнє
saposchnikyarik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:10

Горите в огне и будте прокляты до 7 колена роставщик
vasiljeva120861
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:27

  saposchnikyarik написав:Краще б ви взагалі вже не відкривалися!
Бо ви берете з людей останнє

Вас насильно никто не заставляет брать деньги в долг.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:28

  vasiljeva120861 написав:Горите в огне и будте прокляты до 7 колена роставщик

И вас тоже.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:37

  alavrentev363 написав:МФО, мне вам долги отдавать нечем.
Все притензии к властям!

Ага, кто еще виноват, что вы ни работу не могли найти еще и полезли деньги под бешеные проценты занимать - только власти, никак не вы, ведь так? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:30

Подохли б вы микроорганизацыи
kotorocshuk11
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