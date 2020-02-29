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У МФО зросте кількість відмов у видачі позик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:24
Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з карантинними заходами та зупинкою багатьох бізнесів складнощів з виплатою за швидкими позиками ніяк не минути.
Дивися повний текст У МФО зросте кількість відмов у видачі позик
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R2
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:49
МФО, мне вам долги отдавать нечем.
Все притензии к властям!
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alavrentev363
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:26
Краще б ви взагалі вже не відкривалися!
Бо ви берете з людей останнє
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saposchnikyarik
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:10
Горите в огне и будте прокляты до 7 колена роставщик
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vasiljeva120861
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:27
saposchnikyarik написав:
Краще б ви взагалі вже не відкривалися!
Бо ви берете з людей останнє
Вас насильно никто не заставляет брать деньги в долг.
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vetka
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:28
vasiljeva120861 написав:
Горите в огне и будте прокляты до 7 колена роставщик
И вас тоже.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:37
alavrentev363 написав:
МФО, мне вам долги отдавать нечем.
Все притензии к властям!
Ага, кто еще виноват, что вы ни работу не могли найти еще и полезли деньги под бешеные проценты занимать - только власти, никак не вы, ведь так?
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Faceless
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:30
Подохли б вы микроорганизацыи
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kotorocshuk11
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