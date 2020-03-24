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У МФО зросте кількість
відмов у видачі позик

У МФО зросте кількість відмов у видачі позик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:48

  biglancars написав:Система построена так, что человек не может взять нормальный кредит в банке под низкий процент, вот и бегут в МФО, когда припекло по разным причинам, а упыри пользуются, но вот и пришло время собирать камни.. эти *** будут скоро все гореть в огне, первых мочят, по истории, именно зажравшихся растовщиков..

Ничего подобного. Если человеку отказывают в банках даже на небольшие суммы, значит ему действительно нельзя давать в долг, для его же блага. А МФО это почти как ломбард, только даже залога нет.
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