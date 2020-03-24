У МФО зросте кількість відмов у видачі позик

biglancars написав:Система построена так, что человек не может взять нормальный кредит в банке под низкий процент, вот и бегут в МФО, когда припекло по разным причинам, а упыри пользуются, но вот и пришло время собирать камни.. эти *** будут скоро все гореть в огне, первых мочят, по истории, именно зажравшихся растовщиков..
Ничего подобного. Если человеку отказывают в банках даже на небольшие суммы, значит ему действительно нельзя давать в долг, для его же блага. А МФО это почти как ломбард, только даже залога нет.