За даними моніторингу, середні ціни на пальне сьогодні склали:
Дивися повний текст Ціни на найбільших АЗС різко знизилися.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54
Ціни на найбільших АЗС різко знизилися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на найбільших АЗС різко знизилися.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54
Резко? Это нефть снизилась резко, став вдвое дешевле. А бензин слегка подешевел на 1,5%.
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