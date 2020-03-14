RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на найбільших
АЗС різко знизилися

Ціни на найбільших АЗС різко знизилися
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54

Ціни на найбільших АЗС різко знизилися

Пропонуємо до обговорення:
За даними моніторингу, середні ціни на пальне сьогодні склали:

Дивися повний текст Ціни на найбільших АЗС різко знизилися.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94269
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54

Резко? Это нефть снизилась резко, став вдвое дешевле. А бензин слегка подешевел на 1,5%.
alter
 
Повідомлень: 446
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, zloy_ukr і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нижче $27: ціни на нафту впали до мінімуму за 17 років
R2 » Сер 18 бер, 2020 17:41
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 17:41
l4567
Ціни на вторинному ринку в лютому в Києві (інфографіка)
R2 » Суб 14 бер, 2020 08:18
1 229
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 08:18
kovalan
АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів...
R2 » П'ят 13 бер, 2020 15:39
4 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 17:51
avk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
cell phone jamer (1)
26.03.2020 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.