За даними моніторингу, середні ціни на пальне сьогодні склали:
Дивися повний текст Ціни на найбільших АЗС різко знизилися.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54
Ціни на найбільших АЗС різко знизилися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на найбільших АЗС різко знизилися.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54
Резко? Это нефть снизилась резко, став вдвое дешевле. А бензин слегка подешевел на 1,5%.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:57
Автор статьи решил пошутить, хахаха
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:38
Если баррель нефти (159 л.) подешевел на 34$, то соответственно 1 литр - на 0,21$. Для производства 1 литра бензина надо 2,5-3 литра нефти, которые суммарно подешевели на 3х0,21=0,63$ (17грн 64 коп). Таким образом, бензин на АЗС должен был подешеветь приблизительно на 15 - 17 гривен.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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