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Ціни на найбільших
АЗС різко знизилися

Ціни на найбільших АЗС різко знизилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54

Ціни на найбільших АЗС різко знизилися

Пропонуємо до обговорення:
За даними моніторингу, середні ціни на пальне сьогодні склали:

Дивися повний текст Ціни на найбільших АЗС різко знизилися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:54

Резко? Это нефть снизилась резко, став вдвое дешевле. А бензин слегка подешевел на 1,5%.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:48

Когда бензин будет по 18-20 грн и почему он еще особо не подешевел?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:57

бензин А-95 – 25,62 грн (-0,39 грн)

Нефть упала с 60 до 26 долларов за баррель.


Автор статьи решил пошутить, хахаха
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:38

Если баррель нефти (159 л.) подешевел на 34$, то соответственно 1 литр - на 0,21$. Для производства 1 литра бензина надо 2,5-3 литра нефти, которые суммарно подешевели на 3х0,21=0,63$ (17грн 64 коп). Таким образом, бензин на АЗС должен был подешеветь приблизительно на 15 - 17 гривен.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:19

Сегодня нефть 20-22$ за 158 литров ето 5.60-6гривень при переработке на бензин цена небольше 10гривень плюс налог его цена фактическая 15гривень а продают 25гривень аи92бензин получается 10гривень с литра олигархи кладут в карман.
vadimuran3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:47

Стоимость бензина в Украине не зависит от стоимости нефти. Это аксиома.
LOKY
 
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